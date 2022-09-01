Galatasaray’dan Cengiz bombası

G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili bir flaş iddia da Fransa'dan geldi. Fransa'nın Le Provence gazetesi, sarı-kırmızılıların Marsilya'da Igor Tudor ile problemler yaşadığı belirtilen Cengiz Ünder için devreye girdiğini iddia etti. Öncelikle forvet isteyen Aslan'ın Cengiz için yoklamada bulunduğu konuşulurken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

FUTBOLCUYU ATALANTA DA İSTİYOR

Atalanta kulübünün de istediği Cengiz'in İtalyan kulübüne gitme konusunda isteksiz olduğu konuşuluyor. Bu arada stoper arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın sürpriz bir oyuncunun peşinde olduğu iddia edildi. La Liga II takımlarından Levante'li Portekizli Ruben Vezo takibe alındı. Yunan basınındaki iddialara göre defans hattını da güçlendirmek isteyen Olympiakos yıldız sağ stopere teklif yaptı.