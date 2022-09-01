  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Galatasaray'dan Cengiz bombası

Galatasaray'dan Cengiz bombası

G.Saray, Marsilya forması giyen milli yıldızın peşinde

1.9.2022

Galatasaray’dan Cengiz bombası

G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili bir flaş iddia da Fransa'dan geldi. Fransa'nın Le Provence gazetesi, sarı-kırmızılıların Marsilya'da Igor Tudor ile problemler yaşadığı belirtilen Cengiz Ünder için devreye girdiğini iddia etti. Öncelikle forvet isteyen Aslan'ın Cengiz için yoklamada bulunduğu konuşulurken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

FUTBOLCUYU ATALANTA DA İSTİYOR
Atalanta kulübünün de istediği Cengiz'in İtalyan kulübüne gitme konusunda isteksiz olduğu konuşuluyor. Bu arada stoper arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın sürpriz bir oyuncunun peşinde olduğu iddia edildi. La Liga II takımlarından Levante'li Portekizli Ruben Vezo takibe alındı. Yunan basınındaki iddialara göre defans hattını da güçlendirmek isteyen Olympiakos yıldız sağ stopere teklif yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA