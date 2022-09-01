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Haberler Spor KSK’nin yolu çok zorlu

KSK’nin yolu çok zorlu

İzmir temsilcisi sezonun ilk perdesini Manisa BŞB ile açacak, ardından da Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak

1.9.2022

KSK’nin yolu çok zorlu

Pınar KSK'yi ilk haftalarda çetin rakipler bekliyor. Fikstüre göre İzmir temsilcisi ilk 5 maçta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan yeşil-kırmızılılar, sezona öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye'ye karşı Ege derbisiyle 'merhaba' diyecek ve ardından sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ile Fenerbahçe'ye karşı galibiyet kovalayacak.

ÜÇ DEPLASMAN MAÇI OYNAYACAK
Manisa BŞB ile evinde kapışacak Pınar Karşıyaka, ikinci haftada Galatasaray'a, ligin üçüncü maçında ise Beşiktaş deplasmanında ter dökecek. Dördüncü hafta müsabakasında Tofaş'la İzmir'de mücadele edecek olan Pınar Karşıyaka, art arda oynayacağı zorlu maçlarında bu kez İstanbul'da Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Kadrosu başkan aşağı yenilen Pınar KSK'de Antrenör Ufuk Sarıca oyuncuları 5 haftanın önemine değinerek motive etmeye çalışıyor.

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