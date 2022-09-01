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Haberler Spor Rezerv Lig 4 haftada çöktü

Rezerv Lig 4 haftada çöktü

1.9.2022

Rezerv Lig 4 haftada çöktü
KULÜPLER Birliği, Rezerv Lig organizasyonunun bu sezon için durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulmasını talep etmiştir. " denildi. A takımda oynayamayan oyuncuların oynaması için kurulan ligin ömrü 4 hafta sürdü.
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