Spor Toto 1. Lig'e müthiş bir start veren Bodrumspor'un Göztepe'den transferi Makedon golcü Adis Jahovic, "Ali Şafak Öztürk beni takımdan görmek istedi. Sözümü tutup Bodrumspor'a geldim" dedi. Jahovic, "1.5 sene önce Antalyaspor'da oynarken, başkan Ali Şafak Öztürk görevinden ayrılmıştı. O dönemlerde aslında bu projeyi konuştuk. Sonra Göztepe'ye gittim. Başkan bana, 'Bodrumspor'a başkan oldum. Gelecek misin?' diye sormuştu. Ben de '1. Lig'e çıktığınızda geleceğim' diye söz verdim. Takımı izledim, iyi izlenimler elde ettim. Bodrumspor'da iyi bir proje olduğunu gördüm. Göztepe'den teklif gelmesini de açıkçası beklemiştim o dönem. Göztepe'den beklediğim teklif gelmedi ve Bodrumspor'a geldim. Sözümü tuttum" diye konuştu.

'1. LİG ARTIK DAHA KALİTELİ'

Jahovic şöyle konuştu: "Daha önce hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrübem oldu. 6 sene önce Göztepe'ye geldiğimde Süper Lig'e çıkmıştık. 1. Lig ile Süper Lig arasında ciddi farklar vardı. Şimdi biraz daha farklı. 1. Lig'deki takımlarda iyi oyuncular var. Tamam, Süper Lig kadar kaliteli bir lig değil ama kalite açısından artık daha iyi görüyorum."

'TARAFTARLAR BİZE İNANSIN'

BODRUMSPOR taraftarlarına mesaj gönderen Adis Jahovic, "Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor. Biz 12 adamız! Öyle bakıyorum. Onlar bize destek versinler, biz de her maçta yüzde yüzümüzü verelim. Maç maç gideceğiz. Belki Süper Lig'e de çıkacağız. Dolayısıyla taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Taraftarlarımız bizim için her zaman değerli. Bize inansınlar" dedi. Jahovic, 5+3 kuralının iyi kullanılması gerektiğini söyledi, "Yerli ve yabancılar harmanlanmalı" diye konuştu.

'VAR LİG İÇİN ÖNEMLİ'

JAHOVİC, "Türkiye'de olan en iyi şeylerden biri VAR sisteminin 1. Lig'de uygulanıyor olmasıdır. VAR olduğu için futbolcular da artık daha kontrollü davranıyor. Yine örnek vermek gerekirse 6 sene önce çok farklıydı! Ofsayt oluyor, penaltı pozisyonları oluyor ama hakemler göremiyor. Faulleri hakemler görmüyordu. Şimdi VAR olduğu için bunların olma riski daha düşük. VAR onun için iyi" diye konuştu.

'GÖZTEPE'NİN YERİ BAŞKA'

GÖZTEPE, Antalya, Malatya, Konya gibi Türkiye'de birçok takımda görev yaptığını söyleyen Jahovic, "Açıkçası Göztepe zamanlarımda çok mutlu oldum. Süper Lig'de oynadım, goller attım, unutulmaz anılarımız oldu. Göztepe'nin yeri bende farklıdır. Sonra Antalyaspor'da da çok iyi dönemlerim oldu. İyi puanlar aldık, seriler yakaladık. Ama en mutlu olduğum yer doğrusu Göztepe'ydi" diye konuştu.