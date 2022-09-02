Belözoglu’na UEFA’dan ceza

M.BAŞAKŞEHİR'DE teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, ekibin Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İstanbul'daki M.Netanya maçı ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu. Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi. Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir'e aynı gerekçeden dolayı 10 bin Euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e, Netanya deplasmanındaki maçın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin Euro para cezası verildi.

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