Filenin Efeleri ABD’yle eşleşti

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu. 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan Filenin Efeleri, son 16 turu maçında ABD'yle 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde karşılaşacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

SON 16 TURUNDA EŞLEŞMELER

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turundaki diğer eşleşmeler şöyle oluştu: (Yarın) (18.30) Slovenya- Almanya, (22.00) İtalya-Küba, (4 Eylül Pazar) (22.00) Polonya-Tunus, (5 Eylül Pazartesi) (18.30) Hollanda-Ukrayna, (22.00) Fransa-Japonya, (6 Eylül Salı) (18.30) Sırbistan-Arjantin, (22.00) Brezilya- İran. Karşılaşmaları kazanan ülkeler adını çeyrek finale yazdıracak.