Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta canlı?

Göztepe - Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın saat kaçta hangi saatte olacağını merak ediyor. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Gençlerbirliği, 1. Lig maçı, 02-09-2022 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı beinSport'tan yayınlanacak.

GÖZTEPE EVİNDE TELAFİ PEŞİNDE

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini elde eden Göztepe yarın 4'üncü hafta müsabakasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoper Atınç ve sağ bek Kerim mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden golcü Ali Akman'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Turgay Altay, taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını dile getirdi.