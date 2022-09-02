Karşıyaka’ya büyük moral

Maçın oynanacağı Nevşehir 3 Nolu Çim Saha'nın şartlarının el vermemesi ve ikinci haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor karşılaşmasının seyircisiz olması nedeniyle takımlarına ilk 2 sınavda destek veremeyecek taraftarlar, sezon öncesi antrenman ziyareti yaptı.





Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmana çıkarma yapan yüzlerce Karşıyakalı, teknik direktör Erman Güraçar ve futbolculara tezahüratlarla moral verdi. Taraftarlar, antrenman sonrası ise saha kenarında yan yana dizilip onlarca yeşil-kırmızılı meşaleyi aynı anda ateşledi.

Karşıyakalılar, bu esnada havai fişekler ve tezahüratlarla görsel şölen oluşturdu. Yarın Nevşehir'e giderek pusuya yatacak Karşıyaka'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından 6 yeni oyuncunun lisansları da çıkarıldı. Kaf-Kaf'ta sezon öncesi tüm lisanslar tamamlandı.