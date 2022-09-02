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Haberler Spor Trabzon’dan gövde gösterisi

Trabzon’dan gövde gösterisi

Bordo-mavililerin yeni yıldızı Gomez dün İstanbul’a geldi. Yusuf Yazıcı, Masouras ve Dovbyk transferleri de bitti

2.9.2022

Trabzon’dan gövde gösterisi

Trabzonspor, transferde patlattığı bombalarla adeta gövde gösterisi yaptı. Umut Bozok ve Naci Ünüvar ile anlaşan bordo-mavililer, dün de Valencia'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i İstanbul'a getirdi. Karadeniz temsilcisinin F.Bahçe'nin elinden kaptığı Uruguaylı yıldızı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Başkan Ağaoğlu, Gomez ile poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi. Trabzonspor, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı, Olympiakos'un sol kanadı Georgios Masouras ve Dnipro-1'de forma giyen Artem Dovbyk ile de anlaşma sağladı.

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