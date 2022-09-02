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Haberler Spor Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Peki Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte maça dair detaylar...

02.09.2022, 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 15:06

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Lig tarihinde Trabzonspor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibi bugüne kadar rakibiyle oynadığı iki Ziraat Türkiye Kupası maçını ise kaybetmedi. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

KAFİLEDE 8 EKSİK
Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kafilede yer almadı. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

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