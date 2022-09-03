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Haberler Spor 3. Lig’de perde bugün açılıyor

3. Lig’de perde bugün açılıyor

Ege ekipleri sezonun ilk hafta maçlarına çıkıyor

3.9.2022

3. Lig’de perde bugün açılıyor

TFF 3. Lig'de sezonun ilk hafta maçları bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Akhisarspor, 14 sene sonra döndüğü 3'üncü Lig'deki ilk maçına bugün çıkacak. Sezon öncesini aylarca idari krizlerle geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk hafta maçında Arguvan Belediyespor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Yunan golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörü sıfatıyla geri döndüren Akhisarspor, transfer yasağı nedeniyle sahaya geçen sezondan kalan isimler ve altyapı takviyeli kadroyla çıkacak.

AYVALIKGÜCÜ SAHASINDA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'a yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk haftasında Bulvarspor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 17.00'de start alacak. Lig'de 3'üncü Grup'un yeni ekibi Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Artvin Hopaspor'a konuk olacak. Yönetimi değişen aynı gruptaki Bergama Futbol Kulübü de Muş 1984 Muşspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu iki maç da saat 16.00'da başlayacak.

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