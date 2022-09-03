Kasapoğlu’ndan TFF’ye destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi ve TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili devam eden soruşturma hakkında konuştu. Kasapoğlu, "TFF'ye yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli inceleme başlatıldı. İki saldırgan gece saatlerinde yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahların incelemesi, hem de saldırganların sorguları devam ediyor. Bu olayla ilgili ek olarak iki kişinin daha sorgulandığını söyledi. Bundan sonra böyle bir saldırının yaşanmaması adına gereken tüm çalışmalar yapılacak" şeklinde konuştu.

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