Manisa FK’dan defansa takviye

SPOR Toto 1. Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Denizlispor karşısında alan Manisa FK transferde hız kesmiyor. Siyahbeyazlılar son olarak Vanspor FK'da forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Oktay Gürdal'ı renklerine bağladı. Geride kalan sezonda 11 müsabakada forma giyen genç sağ bek, Manisa Futbol Kulübü'ne imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Oktay yaptığı açıklamada "İnşallah hep birlikte hak ettiğimiz üst lige çıkacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u da yenip yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Manisa ekibinde teknik direktör Levent Eriş, rakipleri nedeniyle oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Eriş'in, oyuncuları ile yaptığı toplantılarda "Eyüp ve Erzurum karşısında golü yemelerine rağmen oyuna ortak olmayı bildiler. Bu nedenle çok zor olacak" dediği öğrenildi