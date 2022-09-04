Ayvalıkgücü son nefeste

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor, son 5 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı, taraftarlarına bayram yaşattı. 27. dakikada konuk Bulvarspor, Hasan Ahmet'in golüyle karşılaşmada öne geçti: 0-1. Ayvalıkgücü, 43. dakikada Ertuğrul'un golüyle skora denge getiren isim oldu: 1-1. Karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Konuk Bulvarspor, mücadelenin 66. dakikasında Hasan Türkyılmaz ile yeniden üstünlük sayısını buldu: 1-2. Bitime 5 dakika kala Ayvalıkgücü skoru dengeyi getirdi. 85'te ikinci devrede oyuna giren Hami, kırmızı-beyazlı tribünleri sevindirdi: 2-2. Ayvalıkgücü, 90. dakikada tecrübeli golcüsü kaptan Kemal'le zafere uzandı: 3-2. Balıkesir ekibi, sezona galibiyetle başladı.