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Haydi Efeler

Milliler 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda bugün 18.30’da ABD ile kapışacak

4.9.2022

Haydi Efeler
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda bugün ABD ile karşılaşacak. Gliwice'de oynayacak maç 18.30'da başlayacak. Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Efeler, tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı. Milli takım, 1998'den sonra ilk kez yer aldığı şampiyonadaki performansıyla 2024 yılında Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazanmıştı.
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