Siyah İnciler telafi peşinde

SOMASPOR, 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karacabey Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve geçen hafta Batman Petrolspor maçında da forma giyemeyen Yusuf Türk, bu hafta da sakatlığı geçmediği için Çorum kadrosunda yer almadı. Öte yandan Ali Akkuş, Çorum FK formasıyla Somaspor'a rakip olacak.

SOMASPOR'DA SOL BEK ALİ MERT İMZAYI ATTI

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde Batman Petrol'e 1-0 mağlup olan Somaspor, dış transferde Spor Toto 1. lig ekibi Altınordu'dan Ali Mert Aydın'la anlaştı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol bek, Siyah İnciler'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Niğde Anadolu, Diyarbekir ve Belediye Kütahya'de oynayan Ali Mert, kariyerinde 1. Lig'de 14, 2. Lig'de 39, 3. Lig'de ise 8 karşılaşmaya çıktı. Ali Mert'le 16. transferini yapan Somaspor, Mehmet Mert Pala, Kadir Kurt, Safa Ali Memnun, Yavuzhan Keleşoğlu, Murat Şevik, Yusuf Tursun, Erdem Aygül, Furkan Birdal, Kadir Karış, Emrecan Bulut, Emre Balkı, Kenan Fakılı, Yusuf Turk, Can Muhammed Vural, Berkay Ekici'yi transfer etmişti.

■ SERVET SARUN