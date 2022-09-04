"TFF binasını hedef almadım"

TFF binasının kurşunlaması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Cüneyt U.'nun ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

İfadesi alınan bir diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise, "Cüneyt ağabeyi alıp araba ile Riva'da bir restorana bıraktım. Sonra da üstümü değiştirmek için eve gittim. Ben de onun yanına gidecektim" dediği öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt U.'nun yaşadığı eve giderek arama yaptı. Aramalarda evin içinde iki adet av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Evin dışında bulunan domates bahçesini de arayan ekipler burada siyah bir beze sarılmış halde iki adet 9mm tabanca ve 12 adet mermi buldu. Bunlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi