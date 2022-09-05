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Haberler Spor Altınordu’da Yusuf hazır değil

Altınordu’da Yusuf hazır değil

5.9.2022

Altınordu’da Yusuf hazır değil
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle ilk 3 maçta forma giyemeyen Yusuf Yalçın Arslan'ın iki hafta sonra takıma dönebileceği öğrenildi. Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle G.Birliği (D), Sakaryaspor ve Bolu (D) müsabakalarında yer almayan 24 yaşındaki stoper, Pendikspor ve Göztepe (D) randevularında da görev yapamayacak. Yusuf Yalçın'nın milli aradan sonra iç sahada oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Sami ve kaleci Serhat'ın durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.
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