Aydınspor’dan tepki

GEÇTİĞİMİZ sezon yükselme maçında karşı karşıya gelen Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor 2-2 berabere kalmış, İsabeyli Şırlanspor Play-Off Grubu'nu birinci tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmişti. İsabeyli Şırlanspor yönetimi ekonomik nedenlerle BAL'a bu sezon katılmama kararı alırken yarışmacı haklarını Didim Belediyespor'a devretti. Aydınsporlu yönetici Levent Sabancı, İsabeyli Şırlanspor'un yarışmacı haklarını devretmesine tepki gösterdi. Sabancı, "Aydınspor'un hakkının yediler. Yapılanları unutmadık, unutmayacağız. Göz göre bizi şampiyonluktan ederek emeklerimizi harcıyanlar bir de üstüne BAL'a katılmayıp isim hakkını devrettiler. Hakkımızı yiyenler büyük Aydınspor camiasının ahını alacaksınız. Aydın halkına ve büyük Aydınspor taraftarına bu yaptıklarınızın hesabını veremeyeceksiniz" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE