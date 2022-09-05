Balıkesir dört köşe

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta İskenderunspor'a 1-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, ikinci hafta mücadelesinde taraftarları önünde Diyarbekirspor'u 4-2 mağlup etti, bayram yaptı. Kırmızı- beyazlılar, maça etkili başladı. 18. dakikada Hüseyin'in şutunu kaleci Gökhan çeldi. 27. dakikada Berk kaleyi yokladı sonuç gelmedi. 34. dakikada Bal-Kes, Berat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın 44. dakikasında konuk Diyarbekirspor Onat Kutay ile dengeyi sağladı ve ilk devre 1-1 berabere tamamlandı. Balıkesirspor'da 54. dakikada Berat bir kez daha ağları sarstı ve tabelayı 2-1'e getirdi. 59. dakikada bu kez Hüseyin golü attı ve durum 3-1 oldu. İbrahim Halil, 75. dakikada gol sevinci yaşayarak Balıkesirspor'u 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 4-1. Diyarbekirspor, 90. dakikada Berkay'la bir gol daha bulsa da Balıkesirspor evindeki ilk maçı 3 puanla tamamladı: 4-2.

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