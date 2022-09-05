Bodrumspor’dan rakiplere gözdağı

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2022- 2023 sezonun en flaş takımlarından biri oldu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan yeşil-beyazlılar, ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'u evinde 3-0 yenmeyi başardı. Geride kalan 4 maçta Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'u 3'er golle deviren Ege ekibi yalnızca Adanaspor'la 3-3 berabere kaldı. Her maçta rakip ağlara 3 gol bırakan Bodrumspor, toplam 12 kez ağları sarsarken, 10 puan toplayıp rakiplerine göz dağı verdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Taşdemir, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbolcularımız bizlere ve maçı izleyenlere çok keyifli anlar yaşattı. Çok mutluyuz. İnşallah devamını getirip üst sıralarda iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.

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