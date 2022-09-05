Bonucci bombası

Forvet hattında Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, stoper takviyesinde de büyük oynuyor. İtalyan basını bu sezon Juventus'ta yeterli süre alamayan tecrübeli oyuncu Leonardo Bonucci'nin transferi için Galatasaray'ın ilgili olduğunu duyurdu. Bu sezon Juventus'ta yeni gelen transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan stoperin de sarı-kırmızılılara gidebileceğini yazdı.



OYUNCU DA OLUMLU BAKIYOR

Transfer dönemi sona ermeden Türkiye'de Galatasaray forması giyebileceği söylenen Bonucci'nin defanstaki partneri Chiellini Amerika'ya gitmişti. Bonucci 2010'da geldiği Juventus'tan 2017-18 sezonunda AC Milan'a gitmek için ayrılmış, aynı sezonun sonundaysa Torino ekibine geri dönmüştü.



KONUĞU GAZİANTEP

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

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