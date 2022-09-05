Buca son anda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı Karacabey deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Etimesgut Bld'yi son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Maçın henüz 5. dakikasında Berk'in arka direğe çıkardığı topu Sıddık, Buca ağlarına gönderdi: 0-1. 8'de Erhan'ın kafayla altı pasa indirdiği topa hareketlenen Tunç Murat karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı. 14'te korner atışında Etimesgut savunmasından seken topa Saruhan çok sert vurdu, kaleci Osman güçlükle kurtardı.



ERHAN ÇELENK'DEN HARİKA GOL

48'de hakem Mazlum'a yapılan hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. 50'de Tunç Murat topu ağlara gönderdi: 1-1. 80'de Alaattin'in pasında Semih'in şutu kaleyi bulmadı. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan Çelenk harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Buca 1928'e adeta hayat verdi: 2-1.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar takımın başında çıktığı ikinci karşılaşmada Etimesgut Belediyespor'a karşı ilk 11'de tek zorunlu değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta Karacabey deplasmanında omzu çıkan yeni transfer Erhan Şentürk'ün yerine kadroya katılan bir başka isim olan Erhan Çelenk'i 11'e monte etti. İzmir ekibi savunmasını yeni transferler Mazlum ve Lokman'a emanet ederken, orta sahada ise Furkan ve Taşkın görev yaptı.

İzmir ekibinin iç sahadaki ilk mücadelesinde taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivert renklere bürünen tribünlerde 7'den 70'e her yaştan seyircisinin desteğini alan Buca, son dakikada gelen galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Buca 1928, 90+5'te yeni transferi Erhan Çelenk'in attığı golle ilk 3 puanını almayı başardı, bayram yaptı.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA | MİNİ YORUM / BERKE ÖZBAY

Bucaspor 1928 sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u son dakikada Erhan Çelenk'in harika golüyle 2-1 yenerek 3 puanı aldı. Galibiyet sevindirici ancak methiyeler düzmek yerine sorunlardan bahsedelim... İzmir ekibinde özellikle sahaya sürülen yeni isimlerin oyun anlamında takıma uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğu aşikar. Zira sarı-lacivertliler topa sahip olsa da gereken yaratıcılığı sergileyemedikleri gibi, iletişim eksikliğinden kaynaklı çok basit top kayıplarıyla da tehlike yaşadı. İlk yarı boyunca Etimesgut topun arkasına geçerek Buca'yı üstüne çekmeye çalıştı, bir pozisyon bulduğunda ise cezayı kesti.

İzmir ekibi Tunç Murat ve Saruhan'la tehlike yaratsa da topu çizgiden geçiremedi. İkinci yarıda da benzer bir tablo izledik. İki takım da oyununu değiştirmedi. Buca üretmekte zorlandı, rakibi ise açık yakalamak için bekledi. Derken Buca'nın imdadına hakemin penaltı kararı yetişti ve Tunç Murat skora eşitliği getirdi. Ve 90+8'de iyi bir maç çıkaran Erhan Çelenk hayat öpücüğünü verdi, takımını karanlıktan aydınlığa çıkardı.

Karşılaşmanın geneline bakarsak Bucaspor'un uyumu yakalaması için zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor.

Organizasyon problemini çözmediği müddetçe de iyi oyuncularına rağmen gol yollarında etkili olamayacaklar, zira iki gol de duran toptan geldi.

Bu karşılaşma eksiklerini görmesi açısından sarı-lacivertliler için bir fırsat oldu.

FOTOĞRAFLAR: BERKE ÖZBAY