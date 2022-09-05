Altay puanı kaptı

Spor Toto Birinci Lig'in dördüncü haftasında Altay deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı, sezonun ilk puanını aldı. 13. dakikada Eren'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan deneyimli futbolcu İbrahim Öztürk düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 28. dakikada Adanaspor'da Burak'ın sert vuruşu kaleciden Ozan Evren Özenç'ten döndü. Daha sonra topu alan Hakkı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.: 1-1.



OZAN GOLE İZİN VERMEDİ

52'de Altay sağ taraftan geldiği atakta Tolga Ünlü'nün ortasında Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin boşa çıkınca top Paixao'da kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 63. dakikada Adanaspor'da Roche ceza sahası içine girerken sağ tarafa doğru yaptığı ortada topu alan Burak'ın kaleci Ozan Evrim Özenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ozan'da kaldı. 79. dakikada ceza sahası içine girerken Hakkı'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Maç 1-1 sona erdi. Yeni sezona 3 beraberlikle başlayana Adanaspor, 4. hafta sonunda da galibiyetle tanışamazken paunını 4'e yükseltti. Altay ise 3 mağlubiyetin ardından Adana'da aldığı beraberlikle 4. hafta sonunda ilk puanını elde etti.



KALOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Geçen hafta İzmir'de oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankara Keçiörengücü maçı kadrosundan iki oyuncuyu değiştirdi. Genç teknik adam Keçiörengücü mücadelesinde sakatlanan Özgür Özkaya ile birlikte Zeki Yıldırım'ı kadroya almazken, bu isimlerin yerine Mohammed Naderi ve Yusuf Tekin'i 11'de sahaya sürdü. geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve ikna edilerek tekrar sözleşme imzalanan İranlı sol bek Mohammed Naderi, Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.Geçen hafta Ankara Keçiörengücü maçında sakatlanan Özgür Özkaya'nın yerine sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Naderi, bu sezon ilk kez 11'de başladı.

TARAFTARI YANINDAYDI

Altay'ı Adana deplasmanında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Siyahbeyazlı taraftarlar, zorlu maçta kendilerine ayrılan bölümde 90 dakika boyunca takımlarını desteklediler.