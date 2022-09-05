Büyük değişim

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Siyah-beyazlılarda 17 oyuncu gitti, 14 futbolcu geldi. Erhan Çelenk, Loick Landre, Nino Kouter, Okan Eken, Ahmet Kesim, Mert Korkmaz, Bedirhan Altunbaş, Andre Sousa, Guevin Tormin, Oğuz Cengiz, Berke Yanmaz, Serge Tabekou, Sadi Karaduman, Özgür Çek, Anıl Koç, Yasin Pehlivan ayrıldı. Manisa FK, ön libero Yannick Stark (D.Dresden), orta saha Edgar Prib (F.Düsseldorf), sağ kanat Eros Grezda (HNK Sibenik), stoper Alioune Ba (USL Dunkerque), David Domgjoni (Termalica), orta saha Burak Altıparmak (Bursa), orta saha Kadir Kaan Yurdakul (Pazar), sol bek Mert Kuyucu (Köln II), sağ bek Oktay Gürdal (Van FK), orta saha Mert Ali Özbaykız (Göztepe U-19), stoper Sidi Berat Haroun (Lommel U-21), santrafor Butahan Kör (Trabzon), santrafor Adem Büyük (Y.Malatya), orta saha Fırat Sarı'yla (Atakum) anlaştı.

MANİSA FK'NIN RAKİBİ SAMSUN

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetine imza atan Manisa Futbol Kulübü, bugün haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek. Teknik direktör Levent Eriş, rakipleri Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ligdeki 3'üncü maçımıza çıkacağız. Bu sezon ilk deplasman sınavımız olacak. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi. Siyah-beyazlılarda, kadro dışı bırakılan Hakan Barış, Ognjen Ozegovic ile Dever Orgill kadroda yok.

■ ÜMİT YÖNEY