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Efelere yazık oldu

2022 FIVB Dünya Kupası’nda A Milli Takımımız, ABD’ye son sette mağlup olarak elendi

5.9.2022

Efelere yazık oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı ABD'ye 3-2 yenildi. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakalayan ay-yıldızlılar, son seti rakibinin 15-12 kazanmasını önleyemedi. Milli takım, bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptırarak şampiyonaya veda etti. Slovenya ile Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası'na 1998 yılından sonra ilk kez katılan milli takım, son 16 turuna kalarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazanmıştı.
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