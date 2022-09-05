Göz-Göz atakta

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftadaki oyunuyla bekleneni veremeyen Göztepe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. İzmir'de golsüz eşitlikle sona eren Gençlerbirliği müsabakası sonrası teknik direktör Turgay Altay, yönetim ile görüşerek takıma en az üç takviye daha istedi. Orta saha ve hücum hattına transfer planlanırken sarı-kırmızılı yönetim, prensipte anlaşma sağlanan Belçika'nın Seraing ekibinin yıldızı İbrahima Cisse'nin ardından bir ismi daha gündemine aldı. Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen ve kurmaylar Ganalı Alhassan Wakaso'ya da talip oldu.



ÇOK TALİBİ VAR

Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nde Olympiakos Nicosia ekibinde forma giyen 30 yaşındaki başarılı futbolcu temmuz ayı itibariyle boşa çıkmış oldu. Wakaso için devreye girilirken, futbolcuya Spor Toto Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Göztepe'nin Spor Toto Birinci Lig'deki rakibi Adanaspor'un da ciddi ilgisinin olduğu ifade edildi. Futbolcuyla bir dönem Beşiktaş, Kayseri ve Yeni Malatya'da ilgilenirken bonservis engelinin olmaması yönetimin işini kolaylaştırıyor. Maddi şartların oluşması halinde Wakaso'nun sağlık kontrollerinden geçen Cisse ile imza atabileceği ifade ediliyor.



■ BURAK HAKERLER

DİĞER