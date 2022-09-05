Kartal zirveyi sevdi

Süper Lig'de Karagümrük ve Sivasspor'u yenen Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü de 3-2 mağlup ederek üçte üç yaptı ve zirveyi geri aldı. 26. dakikada Tolga'nın ortasında Beridze topu ağlara gönderdi: 1-0. 30'da kaleciden seken topu Muleka, filelere yolladı: 1-1. 35'te Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



SKORU N'KOUDOU BELİRLEDİ

47'de Tolga Ciğerci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Beridze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. 72'de Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynadığı kararını vererek penaltı noktasını gösterdi. 74'te N'Koudou, topu sağ direk dibinden filelere yolladı: 2-3. 90+3'te Tolga Ciğerci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Maç 3-2 sona erdi.



DELE ALLİ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer ettiği Dele Alli ilk golünü kaydetti. Sivasspor maçının ardından Ankargücü karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 35. dakikada siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydetti.

JOSEF KIRMIZI KART GÖRDÜ

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Ancak yıldız futbolcu, maç sonrası yaşanan olayların ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.