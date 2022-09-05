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Şampiyonlar geçidi

Turkcell Granfondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı’nda uzun parkurda Gökhan Uzuntaş, Sevcan Alper, kısa parkurda Emre Oruç, Kübra Nur birinci oldu.

5.9.2022

Şampiyonlar geçidi
TURKCELL'İN sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak için başlattığı Turkcell Gran- Fondo Yol Bisiklet Yarış serisinin yeni heyecanı İzmir'de yaşandı. 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletseverin katıldığı organizasyon Cumhuriyet Meydanı'ndan başlarken Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla güzergahının ardından yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş 1., Ahmet Eren 2., Emre Ural 3. oldu. Kadınlarda Sevcan Alper 1., Züleyha Dikbaş 2., Neriman Neydan Elden Köşker 3. sırada yer aldı.

YARIŞA ENGELLİLER DE KATILDI
KISA parkuru erkeklerde Nurettin Emre Oruç 1, Murat Uslu 2., Şevket Özer 3. tamamladı. Kadınlarda Kübra Nur Pınarak 1., Meltem Kılıç 2., Aylin Yüce 3. oldu. Görme engelli bisikletçiler de tandem (ikili) bisikletleriyle yarışarak bu büyük heyecana ortak oldu.
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