Şampiyonun ödülü koç

Selendi Belediyespor'un organize ettiği 3 Eylül Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa Ovacık Yaylası Spor ulaştı. Selendi Belediyespor yararına yapılan turnuvaya 21 takım katıldı. 4 grup haline oynanan maçlar sonunda ilk iki sıradaki takımlar çeyrek finale kaldı. Ovacık Yaylası Spor ile Yılmazlar Spor finalde karşı karşıya geldi. İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve çok sayıda sporseverin izlediği final maçında Ovacık Yaylası Spor, Alihan (3), Sinan ve Nurullah'ın golleriyle 5-1 galip gelip kupayı kazandı.



KUPAYI OKUMUŞ VERDİ

Maç sonu Ovacık Yaylası oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Ovacık Yaylası, kupasını Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş'un elinden aldı. Turnuva sonunda şampiyon takıma ilginç bir ödül verildi. Ovacık Yaylası, ödül olarak koç kazandı. Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, koçu şampiyon takıma hediye etti. Ovacık Yaylası takım kaptanı Hüseyin Ali Kara, koçu Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Selendi Belediyespor'a bağışladı. Turnuvada Yılmazlar Spor 2., Şehirlioğlu Spor 3. oldu.



■ ADEM ÇAKIR

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