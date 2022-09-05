Sanayi Yıldızspor Aykut Güler’i kaptı

BAL 10. Grup ekiplerinden Manisa Sanayi Yıldızspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen kırmızı- siyahlı kulüp, son olarak Bigaspor'dan stoper Aykut Güler ile sözleşme imzaladı. Gaziosmanpaşa, 1920 Maraş, Çorluspor 1947, Görelespor, Şile Yıldız, Çubukspor, Sakarya Erenlerspor ve Bigaspor formaları giyen deneyimli stoper, U-15, U-16, U-17, U-18 ve U-19 takımlarıyla milli heyecan yaşadı. 28 yaşındaki defans oyuncusu, kariyerinde 91 maça çıktı, 1 gol attı. İmza töreninde konuşan başkan Erhan Yıldız, "2. ve 3. Lig tecrübesi olan bir ismi kadromuza kattık. Önümüzdeki sezon Manisalıların izlerken keyif alacağı bir takım oluşturmak için yola çıktık. Zorlu bir grupta mücadele edeceğimizi biliyoruz. Ama bizimde hedeflerimiz var" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK

DİĞER