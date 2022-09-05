Sıra savunmada

Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi transferinin ardından savunmasına da takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler Fransa'da küme düşen St.Etienne'in 2002 doğumlu stoperi Saidou Sow için devreye girerken oyuncunun kulübüyle bir ön görüşme yapıldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç, Londra'da olduğu dönemde 20 yaşındaki oyuncunun menajeri Muhammed Djite ile bir görüşme yaptı. Djite, St.Etienne ile anlaşılması durumunda kendilerinin anlaşmaya sıcak bakacaklarını söyledi. Fransız ekibinin isteyeceği rakamın transferde belirleyici olacağı ifade edildi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz ile de ilgileniyor. Haberde Kanarya'nın 28 yaşındaki stoperin durumunu soruşturduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin şu anlık Paulo Diaz için Arjantin ekibine henüz herhangi bir resmi teklifte bulunmadığı ancak kısa süre içinde bir hamle yapacağı ifade edildi.

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