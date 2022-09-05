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Haberler Spor Trabzon’dan Kaan sürprizi

Trabzon’dan Kaan sürprizi

5.9.2022

Trabzon’dan Kaan sürprizi
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, transferde sürpriz bir isme kanca attı. Bordo-mavililer, Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Tokuz'ün uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, yıldız oyuncunun yerine Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği Kaan'ın, Dorukhan gibi bir çok mevkide forma giyebiliyor olması, yönetimin gözünü bu transfere çevirdi. Maxi Gomez'i Fener'in elinden kapan bordo-mavililer şimdi aynısını Kaan Ayhan için yapmaya çalışacak. İtalyan ekibi Sassuolo Kaan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor. Trabzon yönetimi transferin son günü olan 8 Eylül tarihine kadar Kaan Ayhan için sıkı bir pazarlığa girişecek.
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