Zor dostum zor

Denizlispor ilk 3 haftada hücumsal anlamda sıkıntılar yaşamıştı.

Ömer Şişmanoğlu sakatlık sonrası ilk kez kadroya girip sahaya çıktı ama Horoz'un Bandırmaspor karşısında ilk devrede direkten dönen bir topunun dışında etkili olamadığını gördük. Defansif anlamda bir iki pozisyon dışında hata yapmayan Denizlispor savunması hücumda etkili olamadı. Duran toplarla etkili olan Bandırmaspor ilk 45'te topa sahip olan ve daha etkili olan takım görüntüsündeydi.

İkinci devreye etkili başlayan Bandırmaspor, Kerim Avcı'yla önce direği geçemedi.

Ama 61. dakikada kaleci Abdülkadir'i avlayıp Denizlispor'u yıkan isim oldu.

Mustafa Çeçenoğlu'nun iki direk arasında gidip gelen plasesi beraberlik adına önemli bir pozisyondu. Denizlispor golden sonra reaksiyon gösterdi ama bir türlü beklenen gol gelmedi. Dost acı söyler. Transfer yasaklası Denizlispor'un geçen sezona göre işi daha zor. Rakipler transfer yapıp güçlenirken sen yerinde sayıyorsun.

Zaman Horoz'un tek ilacı. İşleri çok zor. Ama Mesut Bakkal ve öğrencileri pes etmez... Denizli kentinin bu takıma sahip çıkması şart...

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