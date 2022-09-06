Altınordu düşme hattına geriledi

Spor Toto 1. Lig'de 4. haftayı bay olarak geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi. Ligde ilk 3 maçında Gençlerbirliği (D) ve Boluspor'la (D) berabere kalıp, Sakaryaspor'a yenilen 2 puanlı İzmir temsilcisi, Tuzlaspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla kendisini ateş hattında buldu. Kırmızı-lacivertliler, 12 Eylül Pazartesi günü seyircisi önünde oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak galibiyetle tanışmayı amaçlıyor. Sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman da takımın başındaki ilk zaferini elde etmek istiyor.

DİĞER