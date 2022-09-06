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Haberler Spor Altınordu düşme hattına geriledi

Altınordu düşme hattına geriledi

6.9.2022

Altınordu düşme hattına geriledi
Spor Toto 1. Lig'de 4. haftayı bay olarak geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi. Ligde ilk 3 maçında Gençlerbirliği (D) ve Boluspor'la (D) berabere kalıp, Sakaryaspor'a yenilen 2 puanlı İzmir temsilcisi, Tuzlaspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla kendisini ateş hattında buldu. Kırmızı-lacivertliler, 12 Eylül Pazartesi günü seyircisi önünde oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak galibiyetle tanışmayı amaçlıyor. Sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman da takımın başındaki ilk zaferini elde etmek istiyor.
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