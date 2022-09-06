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Haberler Spor Ayvalıkgücü’nde galibiyet coşkusu

Ayvalıkgücü’nde galibiyet coşkusu

6.9.2022

Ayvalıkgücü’nde galibiyet coşkusu
3. Lig 2. Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı golleriyle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk kupasına maçtan önce düzenlenen törenle kavuşan kırmızı-beyazlılar, 6 yıl sonra dönüş yaptığı profesyonel lige zaferle başladı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Ayvalıkgücü, gelecek hafta Giresun deplasmanında Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
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