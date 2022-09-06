Bodrumspor gol oldu yağdı

Spor Toto 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, ilk 4 haftaya damga vurdu. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla zirveye kuruldu. Bodrumspor, gol yollarında da çok etkili oldu. Oynadığı maçlarda 3'er kez ağları sarsan Ege ekibi toplam 12 golle en çok üreten takım olmayı başardı. Bodrum, 2022-2023 sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatya'yı 3-1 yenip açılışı yaptı.

BU HAFTA RAKİP ALTAY

İkinci haftada Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Bodrumspor, karşılaşmayı yine 3-1 kazandı. Üçüncü haftada ise Adanaspor'u misafir eden Bodrumspor, 90+5. dakikada yediği golle rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Son olarak ligin iddialı takımları arasında gösterilen Eyüpspor'la sahasında karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 3-0'lık galibiyetle taraftarını mest etti. Sezona flaş bir şekilde giren Bodrumspor, bu hafta Ege derbisinde İzmir deplasmanında Altay'ın rakibi olacak.

SOUSA KİRALANDI

Bodrumspor, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Portekizli genç kalecisi Diogo Sousa'yı kiraladı. 30 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'in Sporting B takımından Antalya'ya gelen 24 yaşındaki Sousa'nın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandığını duyuruldu.