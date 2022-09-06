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Buca bayramı

Sarı-lacivertliler sahasında ağırladığı Etimesgut Belediye’yi son dakika golüyle yenerken taraftarıyla büyük coşku yaşadı, iddiasını ortaya koydu

6.9.2022

Buca bayramı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 90+8'inci dakikada yeni transferi Erhan Çelenk'in attığı golle 2-1 yenen Bucaspor 1928, büyük coşku yaşadı. Manisa FK'dan ligin ilk haftası öncesi transfer edilip son saniyelerde güzel bir frikik golüne imza atan deneyimli futbolcu, takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Karşılaşma bitiminde teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya kutladı. Sarı-lacivertliler, 4 puana ulaşırken rakiplerine de gözdağı vererek şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Etimesgut Belediyespor karşısında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini söyledi.

"TAKIMIMI KUTLUYORUM"
HENÜZ maçın başında gol yediklerini ve ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiklerini vurgulayan Dumlupınar, "Sezonun ilk haftaları her zaman zorlu geçer. Bu süreci kazanarak atlatmak çok önemli. Takımımı kutluyorum. Evimizdeki ilk maçı kazanmak bize büyük moral ve güven verdi" dedi.

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