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Haberler Spor Denizlispor’da moraller bozuk

Denizlispor’da moraller bozuk

Bandırma’ya evinde yenilip 4. haftada da galibiyetle tanışamayan Horozlar 17. sıraya düştü, karalar bağladı

6.9.2022

Denizlispor’da moraller bozuk

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında evinde Beyçimento Bandırmaspor'a da 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, sezona çok kötü başladı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar camiasını endişelendirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ancak mevcut kadrosunu da büyük ölçüde koruyan Horozlar, yalnız 1 puan toplayarak düşme hattında 17. sırada kalıp karalar bağladı.

'TOPARLANACAĞIZ'
Teknik direktör Mesut Bakkal ise bazı şeylerin kötü gittiğini belirtti. Şanssızlıktan da yakınan deneyimli teknik adam, "Çok fazla pozisyon vermedik. Dengeli giden bir maçı kaybettik Bunun için aslında üzülüyorum. Son dakikalarda baskı kurmaya çalıştık ama forvete doğru biraz risk aldık. Gol yollarında biraz daha önde etkili olmamız gerekiyordu. Bazen şans da yanınızda olmalı. Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda iki yan direğe çarpan top içeri girmiyor. Bunları toparlayacağız, bunun başka yolu yok. Bu kadar mücadele ediyorsak ve 2-3 tane pozisyona giriyorsak biraz daha fazlasını yapmamız lazım. Tempoyu artırmamız şart. Kısıtlı kadroyla, yer ve format değiştirip birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Ön bölgede biraz daha etkili olmamız gerekiyor" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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