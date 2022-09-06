KSK’den müthiş start

Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk hafta maçında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karşıyaka, maratona 3 puanla giriş yaptı. Son 5 yıldır yer aldığı ligden bu kez mutlaka kurtulmak isteyen yeşil-kırmızılılar, grubun iddialı ekibini dış sahada yeni transferlerinden Onur Kolay ve geçen sezonun yıldızlarından Fatih Taşdelen'in ilk yarıda bulduğu gollerle yenip ilk haftadan zirvenin ortağı oldu. Yeşil-kırmızılılar, Üçüncü Lig'deki beşinci sezonunda ikinci kez açılış maçını kazanmayı başardı.

YENİ HEDEF DERİNCESPOR

Daha önce 2018-2019 sezonunda ilk hafta Vanspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Kaf-Kaf, 2019-2020'de Tepecik'le açılış maçında 1-1 berabere kalıp, geçen yıl Erokspor'a 1-0 yenildi. İzmir temsilcisi son 4 sezonda ilk hafta yalnız 2020- 2021 sezonunda Isparta 32'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Karşıyaka, seyircisinden yoksun olacağı maçta cumartesi günü Derincespor'u Alsancak Stadı'nda konuk edecek.