  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK’den müthiş start

KSK’den müthiş start

Nevşehir’i deplasmanda yenen Karşıyaka zirveye ortak oldu

6.9.2022

KSK’den müthiş start

Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk hafta maçında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karşıyaka, maratona 3 puanla giriş yaptı. Son 5 yıldır yer aldığı ligden bu kez mutlaka kurtulmak isteyen yeşil-kırmızılılar, grubun iddialı ekibini dış sahada yeni transferlerinden Onur Kolay ve geçen sezonun yıldızlarından Fatih Taşdelen'in ilk yarıda bulduğu gollerle yenip ilk haftadan zirvenin ortağı oldu. Yeşil-kırmızılılar, Üçüncü Lig'deki beşinci sezonunda ikinci kez açılış maçını kazanmayı başardı.

YENİ HEDEF DERİNCESPOR
Daha önce 2018-2019 sezonunda ilk hafta Vanspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Kaf-Kaf, 2019-2020'de Tepecik'le açılış maçında 1-1 berabere kalıp, geçen yıl Erokspor'a 1-0 yenildi. İzmir temsilcisi son 4 sezonda ilk hafta yalnız 2020- 2021 sezonunda Isparta 32'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Karşıyaka, seyircisinden yoksun olacağı maçta cumartesi günü Derincespor'u Alsancak Stadı'nda konuk edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA