Manisa FK tam yol ileri

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Denizlispor'u mağlup eden Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u da yenerek ikide iki yaptı: 0-1. 22. dakikada kaleci Ömer topu elinden kaçırınca topu önünde bulan Laura'nın şutunu defans uzaklaştırdı. 38'de Fofana'nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in şutunu Ömer uzaklaştırdı. 44'te VAR kararıyla gelen penaltı vuruşunda Boldrin'in kullandığı penaltıyı kaleci Ömer kurtardı.

MANİSA'NIN BASKISI SONUÇ GETİRDİ

47'de Manisa'nın kullandığı kornere Ayberk'in kafa şutunu kaleci Szumski çizgiden çıkardı. 54'te Fofana'nın ara pasında Laura, meşin yuvarlağı üstten auta attı. 75'te Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağında topla buluşan Diallo'nun şutu direğin sağından auta çıktı. 83'te kalecinin uzun pasında defansın arkasına sarkan Laura'nın şutunu kaleci Ömer kurtardı. 88'de kullanılan kornerde Adem'den seken topu Ayberk tamamlayarak takımını öne geçirdi: 0-1. Maç 1-0 sona erdi.