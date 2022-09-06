ZTK’da 1. Tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. Birinci turda Ege takımlarının birbirleriyle eşleşmesi dikkat çekti.

Kura çekiminde Turgutluspor-Kuşadasıspor, Bergama Belediyespor-Karşıyaka ve Bigaspor-Akhisarspor takımları rakip oldular. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. Maçlar A Spor'dan canlı yayınlanacak.