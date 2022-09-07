Aliağa FK’da teknik değişim

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL)'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aliağa FK'da şok bir ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlılar, 2022-2023 sezonu öncesinde anlaştığı teknik direktör Ali Beykoz ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik direktör Ali Beykoz ve ekibi ile yönetim kurulumuzun aldığı karar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Beykoz'a ve ekibine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." İzmir temsilcisi, yollarını ayırma kararı aldığı Ali Beykoz'un yerini hemen doldurdu, teknik direktör Hakan Şapçı ile anlaştı.

■ SERVET SARUN