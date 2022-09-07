Nazilli’de Öcal topun ağzında

2. Lig Beyaz Grup'ta 2 maçta 1 puan olarak lige kötü başlangıç yapan Nazilli Belediyespor'da eleştirilerin odağındaki teknik direktör Taner Öcal topun ağzında. Geçen sezon ikinci yarının ortasında gelen ve takımı ligde tutan Öcal, siyah-beyazlılarda yeni sezona iyi giriş yapamadı. Yönetimin sezon başında sözleşme yenilediği 60 yaşındaki teknik adam, ligin ilk 2 maçında sergilediği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 12 milyon TL'lik transfer harcamasına rağmen vasat oyun camiayı memnun etmedi. Oyuncu değişiklikleri, oyun sistemi ve futbolcular arasındaki koordinasyonu sağlayamaması nedeniyle eleştirilen deneyimli çalıştırıcı ile ipler kopma noktasına geldi.

"RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan kulüp başkanı Ünal Önal, "Yönetimimizle Nazilli'mize uygun bir kadro kurmaya çalıştık. Ancak 2 maçtaki sonuçlar hayal kırıklığına uğrattı. Yönetimimizle toplantı yapıp birlikte radikal kararlar almayı düşünüyoruz. Kulübümüzün menfaatine olabilecek her kararı almak istiyoruz. Yönetim kurulumuz önderliğinde Nazilli'nin menfaatine olmayan hiçbir işin önünde olamayız. Onunla ilgili her hareketi yaparız. Takım üzerinde bir olumsuzluk var bu havayı değiştirmemiz lazım" diyerek ayrılık mesajı verdi.

■ RAMAZAN AYDEMİR