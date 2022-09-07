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Haberler Spor Turgutlu’ya altyapıdan takviye

Turgutlu’ya altyapıdan takviye

7.9.2022

Turgutlu’ya altyapıdan takviye

3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon alt gruplarda oynadığı maçlarda başarılara imza atan futbolcularını profesyonel yaptı. Kırmızısiyahlılar, Mehmet Emir Pekdikmen, Hüseyin Can Şavur, Koray Tekin Bulman, Berkant Kanık ve Mert Önal ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine futbol şube sorumlusu Hasan Eğilmez ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gökdere katıldı. Eğilmez, "Geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini bugün almaya başladık. Altyapı yöneticiliğini yaptığım Turgutluspor'un altyapısından çıkan genç oyuncularımız ile profesyonel sözleşme imzaladık. Bugün benim için gururlu bir gün. Daha birçok yetenekli oyuncumuz var altyapımızda. Zamanı gelince onlarla da profesyonel sözleşme imzalayıp, yeni yıldızları Türk futboluna armağan edeceğiz. Kulübümüz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

■ İLKER UYAR

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