GALATASARAY, bugün sona erecek transfer dönemi öncesi bombaları patlattı. Sarıkırmızılılar haftalardır gündeminde yer alan PSG'nin golcüsü Mauro Icardi'nin transferini bitirirken, yıldız oyuncu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Aslan PSG'den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek. G.Saray taraftarları transferin bittiğini dün sabah yıldız golcünün, Instagram hesabından anladı.

ASLAN DÖVMELİ

ICARDİ'NİN sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaşması dün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kulüp de daha sonra uçak görseli paylaşarak transferi duyurdu. Galatasaray gün içinde transfer bombalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı takım Kolombiyalı yıldız James Rodriguez için de kiralama teklifi yaptı. 31 yaşındaki başarılı oyuncu ile anlaşma sağlanırken Al Rayyan kulübü ile ücret paylaşımı konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

STOPER DE TAMAM

G.SARAY'IN stoper konusunda ise Sassuolo'dan Kaan Ayhan için pürüz çıkınca AaB'nin 21 yaşındaki stoperi Mathias Ross ile anlaştığı öğrenildi. Genç stoperin Danimarka kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Aslan ayrıca bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir'i de kadrosuna kattı. Son olarak Avusturya ekibi Rapid Wien'de görev yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusu 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer edildi. Yusuf'un transferinde dünyanın bir çok kulübüyle yarışan G.Saray, 10 milyon Euro'luk isteği 6 milyon Euro'ya düşürdü. Cim-Bom son olarak Norwich City'den 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'yı kiraladı.

SEFEROVİC'E AEK KANCASI

TRANSFERİN bitimine 2 gün kala kadrosunu en az 3 futbolcuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sezon başında kadroya dahil edilen yıldız isim Seferovic'e talip çıktı. Gaziantep FK karşısında 11'deki yerini Gomis'e kaptıran oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı bugün netleşecek. Galatasaray ile henüz resmi bir maçta gol atamayan yıldız oyuncu Kasımpaşa ile oynanan özel maçta Galatasaray adına ilk golünü atmıştı