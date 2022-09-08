Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları bugün başlarken, Türkiye'yi temsil edecek dört ekip bugün ilk maçlarına çıkacak. Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, bugün ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞ GİBİ BİR MAÇ

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tamas Bognar yönetecek. Sarı-lacivertli temsilcimizde sakatlıkları halen devam eden Nazım Sangare'nin yanı sıra bu sezon kadroda düşünülmeyen Lemos, Filip Novak, Bruma ile golcü oyuncu Serdar Dursun listeye alınmadı. Yeni transfer Batshuayi ise sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında bugün Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

FIRTINA'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da Hüseyin, Serkan, Peres, Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Konferans Ligi G Grubu ilk maçında ise Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'de Slavia Prag'ı konuk edecek. Başakşehir de Konferans Ligi A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta TSİ 19.45'te karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.