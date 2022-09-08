Beşiktaş’ta işlem tamam

Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond ile Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nathan Redmond'ın kulübü ile kontratı sezon sonunda tamamlanacağı için Beşiktaş ile yapacağı anlaşmada kiralama sözleşmesi olmayacak. 28 yaşındaki futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelirken yıldız isimle sezon sonunda tekrar transfer masasına oturulacak.

Redmond, Beşiktaş'tan 1 yıl için 1,5 milyon Euro ücret alacak. İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. Öte yandan daha önce Göztepe forması giyen Tayfur Bingöl de Alanyaspor'dan kiralandı. Alanyaspor'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek." diyen 29 yaşındaki sağ bek, siyahbeyazlılara açık mesaj göndermişti.