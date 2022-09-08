Fethiyespor havaya girdi

2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor'da gözler İskenderunspor mücadelesine çevrildi. Başkan Esat Bakırcı, "İyi bir takım kurduk. Fethiye halkımıza layık bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Ama bu ekip için zamana ihtiyaç var. Fethiye'ye layık olmaya çalışıyoruz" dedi. Genel kaptan Nacit Çatal ise, "Mutluyuz. 3 puan gelecek adına bize ve takıma umut oldu. Bu takımla sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz" diye konuştu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Mesut Toros da şöyle konuştu: "Bugün takım gerçekten futbol adına her şeyi yaptı. Taktiksel anlamda iyi şeyler sergiledik. Moral depoladık. Şimdi İskenderun maçını da kazanıp seri yakalamak istiyoruz. İyi bir kadro mühendisliği yaptığımızı düşünüyoruz. Düşündüğümüz bazı transferler var. Kadro derinliğimizin de olması şart. Tabi ki hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bunun için en iyi şekilde çalışacağız."

■ ERDOĞAN CANKUŞ