Somaspor’a takviye

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) küme düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan stoper İlkay Gül ile anlaştı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Aydın BŞB forması giyen Soma'mızın çocuklarından İlkay Gül ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi. Soma Sotesspor'da futbola başlayan 23 yaşındaki savunmacı Manisaspor'da profesyonel olup, Artvin Hopaspor, Muğlaspor, Kozanspor FK ve Aliağa Futbol'da oynadı. İlkay, geçen sezon BAL'da Aliağa ve Aydın ekipleriyle 1'er maça çıktı. 5 sezon Manisaspor altyapısında görev yapan 23 yaşındaki stoper, Spor Toto 1. Lig'de 13, 2. Lig'de 31, 3. Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda 5, U-21 ve akademi liglerinde 89 kez forma giydi.

■ SERVET SARUN